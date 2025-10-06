Divieto di balneazione in un tratto della spiaggia di Mondello | batteri oltre i limiti

Palermotoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'estate ormai è alle spalle, ma chi non teme quest'inizio di ottobre con temperature da pieno autunno per Palermo e ha ancora voglia di un tuffo a Mondello dovrà fare i conti con un nuovo divieto di balneazione. Con un'ordinanza, firmata oggi dal sindaco Roberto Lagalla, viene infatti inibito il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

