Divieto di balneazione in un tratto della spiaggia di Mondello | batteri oltre i limiti
L'estate ormai è alle spalle, ma chi non teme quest'inizio di ottobre con temperature da pieno autunno per Palermo e ha ancora voglia di un tuffo a Mondello dovrà fare i conti con un nuovo divieto di balneazione. Con un'ordinanza, firmata oggi dal sindaco Roberto Lagalla, viene infatti inibito il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: divieto - balneazione
Alga tossica e maltempo, nonostante tutto c’è chi fa il bagno: dov’è il divieto di balneazione
Bagni Pancaldi, scatta il divieto temporaneo di balneazione: rilevati batteri oltre i limiti
Mare inquinato, scatta un divieto di balneazione
Priaruggia, revoca divieto temporaneo di balneazione https://ligurianotizie.it/priaruggia-revoca-divieto-temporaneo-di-balneazione/2025/09/26/620673/… via @LiguriaNotizie - X Vai su X
San Vincenzo: il sindaco Paolo Riccucci firma un divieto di balneazione temporaneo e preventivo nel tratto tra via Elba e via Tridentina dopo i recenti eventi meteo. In vigore fino alle verifiche degli enti preposti #notizie #valdicornia #sanvincenzo #MaremmaO Vai su Facebook
Priaruggia, revoca divieto temporaneo di balneazione - La sindaca di Genova Silvia Salis, su proposta dell’assessora all’Ambiente Silvia Pericu, a seguito dei rilievi eseguiti da Arpal ha revocato il divieto temporaneo di balneazione ... Riporta ligurianotizie.it
Divieto di balneazione a Voltri dopo le analisi di Arpal, ecco dove - La decisione del Comune di Genova è arrivata a seguito dell’esito sfavorevole delle analisi effettuate da Arpal: disposto ... Scrive ilsecoloxix.it