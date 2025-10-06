dite a tutti di andare a votare non diamo per scontata la democrazia

"Dite a tutti di andare a votare per le Regionali, la gente deve riflettere sul fatto che la democrazia non va data per scontata, mai. E il vostro voto è necessario se vogliamo battere le destre.". Così la segretaria nazionale del Pd Elly Schlein ieri a Palazzo Ducale durante l’iniziativa a sostegno delle candidature del partito alle Regionali. Un incontro affollatissimo ospitato nella Sala del consiglio, alla presenza del segretario Patrizio Andreuccetti, di tutti gli aspiranti consiglieri regionali del Pd, del presidente della Regione Eugenio Giani, di numerosi amministratori locali e ovviamente del presidente della Provincia Marcello Pierucci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

