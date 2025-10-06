Disposto per motivi di sicurezza l' abbattimento di quattro pini pericolanti fortemente piegati verso il lato della strada

Anconatoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

JESI – I tre pini pericolanti dell’area verde di Piazza Bramante, fortemente piegati verso il lato della strada, saranno abbattuti nella giornata di domani da parte di una ditta specializzata. Le analisi strumentali, in particolare le prove di trazione, hanno infatti classificato di “pericolosità. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

