Discoteche l’inclusione parte dalla Villa | un progetto porta i non vedenti nei club

Un progetto nato a Bologna che porta i non vedenti nei club. Cosa succede quando un affermato Pr della nightlife incontra una persona cieca che desidera vivere la notte come tutti gli altri? Nasce un’idea che accende davvero una luce nuova. È la storia di Christian Di Pasqua, volto noto. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

