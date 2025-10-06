Discord attacco informatico a un fornitore terzo ha esposto i dati di alcuni utenti

Dday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un attacco a un fornitore esterno ha esposto dati personali di alcuni utenti che avevano contattato l’assistenza. In nessun caso sono stati esposte le password o i dati delle carte di pagamento. 🔗 Leggi su Dday.it

discord attacco informatico a un fornitore terzo ha esposto i dati di alcuni utenti

© Dday.it - Discord, attacco informatico a un fornitore terzo ha esposto i dati di alcuni utenti

In questa notizia si parla di: discord - informatico

discord attacco informatico fornitoreDiscord subisce una grave violazione: esposti dati e le ultime 4 cifre della carta di credito - Discord ha confermato una violazione dei dati avvenuta presso un fornitore esterno di assistenza clienti: esposti nomi, email, username e in alcuni casi documenti d'identità. Scrive hwupgrade.it

discord attacco informatico fornitoreDiscord: rubate foto ID e dati utenti del supporto clienti - Discord è tra le piattaforma di comunicazione più amate da gamer e tante community sparse in tutto il mondo. Lo riporta tecnoandroid.it

Cerca Video su questo argomento: Discord Attacco Informatico Fornitore