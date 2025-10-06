Firenze, 6 ottobre 2025 – “Non solo droghe e alcol, oggi dipendenze nascono anche da social, gaming, azzardo e farmaci. Per questo chiediamo ai candidati un impegno chiaro, in cinque punti, per intervenire: investire nella prevenzione con interventi precoci, affrontare la rigidità normativa sui titoli di studio per gli operatori, costruire nuovi luoghi di cura e sostegno abitativo, integrare sociale e sanitario nella sanità territoriale e distinguere con chiarezza i percorsi terapeutici dal carcere”. Lo dicono dal Ceart, Coordinamento degli Enti Accreditati della Regione Toscana, che riunisce 22 enti con 41 sedi, 427 dipendenti e 215 operatori che si occupano della cura e la riabilitazione dalle dipendenze, oltre che della prevenzione, dell’accompagnamento e del reinserimento di migliaia di persone e famiglie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dipendenze in Toscana: le 5 richieste degli esperti ai candidati alle regionali