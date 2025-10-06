Dinamo Taranto show al Palafiom | Trani travolta 78-48

Tarantini Time Quotidiano Esordio casalingo da sogno per la Dinamo Taranto, che nella seconda giornata di campionato domina la F.lli Lotti New JT Basket Trani con un netto 78-48. Una prestazione di assoluto livello per le ragazze di coach Fabio Palagiano, protagoniste di una gara impeccabile per intensità, organizzazione e qualità di gioco, sotto gli occhi entusiasti dei circa 250 spettatori presenti al Palafiom. Fin dalle prime battute, le tarantine hanno imposto il proprio ritmo, chiudendo il primo quarto sul 16-9 e aumentando progressivamente il vantaggio fino al +30 finale. Grande prova di squadra, ma anche spunti individuali di rilievo, con Macello (23 punti), Toscano (12), Savchuk (11), Ciminelli e Cascione (9 e 8 punti rispettivamente) a guidare l’attacco rossoblù. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

