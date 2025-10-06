Dimissioni LecornuMacron | tenti ancora

20.40 Macron ha chiesto al primo ministro dimissionario Sébastien Lecornu di condurre degli "ultimi negoziati" entro mercoledì sera con l'obiettivo di giungere a una "piattaforma di azione" per la "stabilità del Paese". Il presidente francese si è detto pronto ad "assumersi le proprie responsabilità" nel caso di un nuovo fallimento. Si tenta di scongiurare un nuovo scioglimento dell'Assemblea Nazionale dopo quello che portò alle elezioni legislative anticipate del 2024.Proprio quelle che invoca Marine Le Pen. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

