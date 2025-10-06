Dimissioni Lecornu | Macron e la Francia sull’orlo del baratro
(Parigi). È durato solo 27 giorni, segnando il record negativo di permanenza di un primo ministro a Matignon. Le dimissioni di Sébastien Lecornu sono un fulmine a ciel sereno soprattutto se si pensa che arrivano poche ore dopo l’insediamento del nuovo governo voluto dall’ex ministro degli eserciti, che dopo un mese di contrattazioni serrate è riuscito laddove tutti avevano fallito: fare peggio del governo precedente, un pasticciaccio dai contorni grotteschi. Una metafora della débacle politica francese la cui caduta sembra non avere fine: difficile sprofondare più in basso o forse no, manca ancora l’impeachment a Macron ma sarà difficile che il leader della France Insoumise Mélenchon riesca a farla riesaminare. 🔗 Leggi su Follow.it
