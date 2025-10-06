Dimissioni Lecornu | Macron e la Francia sull’orlo del baratro

Follow.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Parigi). È durato solo 27 giorni, segnando il record negativo di permanenza di un primo ministro a Matignon. Le dimissioni di Sébastien Lecornu sono un fulmine a ciel sereno soprattutto se si pensa che arrivano poche ore dopo l’insediamento del nuovo governo voluto dall’ex ministro degli eserciti, che dopo un mese di contrattazioni serrate è riuscito laddove tutti avevano fallito: fare peggio del governo precedente, un pasticciaccio dai contorni grotteschi. Una metafora della débacle politica francese la cui caduta sembra non avere fine: difficile sprofondare più in basso o forse no, manca ancora l’impeachment a Macron ma sarà difficile che il leader della France Insoumise Mélenchon riesca a farla riesaminare. 🔗 Leggi su Follow.it

dimissioni lecornu macron e la francia sull8217orlo del baratro

© Follow.it - Dimissioni Lecornu: Macron e la Francia sull’orlo del baratro

In questa notizia si parla di: dimissioni - lecornu

Francia, Bayrou atteso a mezzogiorno all'Eliseo per dimissioni dopo sfiducia del Parlamento: niente elezioni, Macron cerca successore, in pole Sébastien Lecornu

Anche il nuovo premier francese Lecornu ha già dato le dimissioni. Solo ieri aveva consegnato la lista dei ministri

Francia, Lecornu ha rassegnato le dimissioni: il primo ministro con il mandato più breve della storia

dimissioni lecornu macron franciaLa Crisi Politica in Francia: Conseguenze delle Dimissioni di Sébastien Lecornu - Le dimissioni di Sébastien Lecornu rappresentano un momento cruciale per la Francia, sollevando interrogativi significativi sul futuro politico del paese. Riporta notizie.it

dimissioni lecornu macron franciaFrancia, il premier Lecornu si dimette: “Non c'erano le condizioni per restare” - Sebastien Lecornu si è dimesso da primo ministro francese dopo soli 27 giorni dalla nomina, diventando il premier con il mandato più breve nella storia del Paese. Secondo tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Dimissioni Lecornu Macron Francia