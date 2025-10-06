Dimarco Inter con Chivu l’esterno è rinato | il motivo e le differenze con Inzaghi

Inter News 24 Dimarco Inter, il segreto dietro la rinascita grazie a Chivu: adesso Federico è davvero tornato! Ecco il lavoro svolto dallo staff su di lui. Dietro il rendimento sorprendente di Federico Dimarco c’è un segreto semplice ma efficace: il minutaggio e la fiducia concessi da Cristian Chivu. Come racconta La Gazzetta dello Sport, l’esterno nerazzurro ha bisogno di non essere richiamato troppo presto, di poter giocare con continuità per rendere al massimo. Lo scorso anno, sotto Simone Inzaghi, Dimarco aveva completato solo 7 partite su 51, mentre in questa stagione, già nelle prime otto apparizioni tra Serie A e Champions League, è arrivato a tre gare complete, tra cui i novanta minuti contro Slavia Praga e Cremonese. 🔗 Leggi su Internews24.com

