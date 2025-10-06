Inter News 24 . Il dato sui gol e sugli assist in nerazzurro. Federico Dimarco, esterno italiano classe 1997, è protagonista di un inizio di stagione straordinario con la maglia dell’ Inter sotto la guida di Cristian Chivu. Dopo una stagione sotto tono con Simone Inzaghi, Dimarco sembra aver ritrovato la sua migliore forma, quella che lo aveva reso uno dei migliori esterni al mondo. Come sottolineato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, contro la Cremonese ha firmato un gol e un assist decisivo per Ange-Yoan Bonny, contribuendo a far raggiungere al francese il traguardo delle 23 reti e 28 assist con la maglia nerazzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Dimarco è l’arma in più dell’Inter di Chivu: ecco il traguardo tagliato contro la Cremonese