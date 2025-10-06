Digitale e sostenibile | così cambia il trasporto pubblico

IL TRASPORTO PUBBLICO locale è un tassello decisivo della transizione ecologica. L’elettrificazione e lab digitalizzazione delle flotte può accelerare la decarbonizzazione delle città. "Con 71 milioni di chilometri annui, quasi 2.000 autobus e altrettanti dipendenti, Arriva Italia è tra iprincipali operatori del Trasporto pubblico locale nel nostro Paese", spiega Angelo Costa, amministratore delegato di Arriva Italia. "Parte del Gruppo Arriva – precisa – dal 2024 fa capo al fondo americano I Squared Capital e opera direttamente in Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e, tramite aziende controllate o partecipate, in Veneto, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

