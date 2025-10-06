Digitale e sostenibile | così cambia il trasporto pubblico
IL TRASPORTO PUBBLICO locale è un tassello decisivo della transizione ecologica. L’elettrificazione e lab digitalizzazione delle flotte può accelerare la decarbonizzazione delle città. "Con 71 milioni di chilometri annui, quasi 2.000 autobus e altrettanti dipendenti, Arriva Italia è tra iprincipali operatori del Trasporto pubblico locale nel nostro Paese", spiega Angelo Costa, amministratore delegato di Arriva Italia. "Parte del Gruppo Arriva – precisa – dal 2024 fa capo al fondo americano I Squared Capital e opera direttamente in Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e, tramite aziende controllate o partecipate, in Veneto, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: digitale - sostenibile
Alla Camera è stato presentato un manifesto per la comunicazione digitale sostenibile
Alla Camera è stato presentato un manifesto per la comunicazione digitale sostenibile
A Busto arriva progetto Simba. La gestione della mobilità: sostenibile, sicura e digitale
?Nucleare sostenibile: CdM approvato la legge delega per l’inserimento nel mix energetico Decarbonizzazione e Indipendenza Energetica: Il MASE spinge sul nucleare sostenibile di quarta generazione e sulla fusione https://gdc.ancidigitale.it/nucleare- - X Vai su X
Indra group a Comolake, ferrovia al centro di una mobilità digitale e sostenibile. Vai su Facebook
"Digitale e sostenibile: così cambia il trasporto pubblico" - IL TRASPORTO PUBBLICO locale è un tassello decisivo della transizione ecologica. msn.com scrive
Cambia la programmazione per 6 canali del digitale terrestre - Sulla piattaforma digitale terrestre è cambiata la programmazione per 6 canali radiotelevisivi su scala nazionale: scopri la novità. Da punto-informatico.it