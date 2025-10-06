Digimon beatbreak rende di cool l’anime
La nuova stagione di anime dedicata a Digimon, intitolata Digimon Beatbreak, ha fatto il suo debutto nel mese di ottobre 2025, suscitando grande entusiasmo tra gli appassionati della saga. Dopo due anni dalla conclusione di Ghost Game, questa serie si distingue per un approccio più maturo e innovativo, promettendo di diventare uno dei capitoli più interessanti dell’intera franchise. In questo approfondimento vengono analizzati i punti salienti della produzione, le caratteristiche distintive e le aspettative generate dal pubblico. digimon beatbreak: un nuovo capitolo nella franchise. una svolta stilistica e narrativa. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: digimon - beatbreak
Digimon Beatbreak, il reboot pronto alla prèmiere per quest'autunno: adesso i Digimon evolvono con le emozioni
Digimon Beatbreak anime announces October 2025 release and more with first PV - According to the first promotional video from the official staff, the Digimon Beatbreak anime will air its episodes every Sunday from 9 am JST on Fuji TV and other networks, starting October 5, 2025.
Digimon Beatbreak Unleashes First Promo Trailer in Special Live-Stream - stream that gave fans new information on the highly anticipated Digimon Beatbreak anime, including a clear look at the remaining main