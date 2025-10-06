Difesa del litorale | approvato documento di fattibilità e cronoprogramma Sogesid

BRINDISI - La Giunta comunale ha approvato venerdì 3 settembre 2025, il documento di fattibilità delle alternative progettuali (Docfap) per le Opere di difesa dall'erosione del litorale Brindisino, tra Torre Guaceto e Punta Penne, lungo oltre 12 km. Il documento, elaborato da Sogesid su incarico. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: difesa - litorale

Brindisi, “Opere di difesa dall’erosione del litorale brindisino – Tratto Torre Guaceto-Punta Penne” la Giunta approva la fattibilità delle alternative progettuali #brindisicronaca Vai su Facebook

Passi avanti verso la difesa del litorale: priorità alla falesia di Giancola https://ift.tt/m0NqUth https://ift.tt/zfOP3b7 - X Vai su X

Allarme erosione nel Lazio, e la costa pontina ha perso il 7,5% di spiaggia. Gli interventi - In 14 anni modificato in tutto il 60,6% della costa laziale mentre nel capoluogo ci sono 6,36 ettari di spiaggia in meno. Come scrive latinatoday.it