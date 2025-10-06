Difensore del Marsiglia aggredito in aeroporto da un tifoso | ingannato con la scusa di un selfie

Nayef Aguerd è stato aggredito in aeroporto prima di prendere il volo che l'avrebbe condotto al raduno della sua Nazionale del Marocco. Il difensore del Marsiglia è stato ingannato da un tifoso con la scusa di un selfie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: difensore - marsiglia

difensore marsiglia aggredito aeroportoMarsiglia, il difensore Aguerd aggredito in aeroporto prima della partenza per la nazionale - Cosa è successo Momenti di paura lunedì all’aeroporto di Marignane per Nayef Aguerd, difensore mar ... Come scrive calcionews24.com

