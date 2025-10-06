L'attacco clamoroso di Luca Telese a Daniele Capezzone a Omnibus sui legami tra Hamas e la Flotilla continua a far parlare. Il direttore editoriale di Libero citando le inchieste del Telegraph sui presunti finanziamenti dell'organizzazione terroristica palestinese alla missione per Gaza ha fatto infuriare il giornalista di La7 che gliene ha dette di tutti i colori, prima di adoperarsi in una istrionica uscita dallo studio davanti a una livida Gaia Tortora, conduttrice della trasmissione. Un atto da "fascista rosso", ha detto Capezzone. Una scena commentata da giornalisti e osservatori, come Gianluigi Paragone che ha preso le difese del direttore editoriale di Libero, che si è attirato a sua volta gli strali di Telese. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Difende Capezzone e Telese lo attacca. Paragone: "Così la parrocchietta prova a zittirci" | VIDEO