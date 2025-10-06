Dietro la nuova epidemia di HIV cos'è il Bluetoothing | Si scambiano il sangue non solo gli aghi
Le isole Fiji stanno affrontando una grave epidemia di HIV, con migliaia di nuovi casi ogni anno. Tra le cause, la trasmissione per via ematica dovuta allo scambio di siringhe tra le persone tossicodipendenti e una nuova allarmante pratica, il "Bluetoothing" o "hotspotting".
Dietro la nuova epidemia di HIV, cos'è il Bluetoothing: "Si scambiano il sangue, non solo gli aghi" - Le isole Fiji stanno affrontando una grave epidemia di HIV, con migliaia di nuovi casi ogni anno.
HIV, una nuova profilassi per la prevenzione - La Commissione Europea ha concesso l'autorizzazione all'immissione in commercio di lenacapavir, l'inibitore del capside dell'HIV-