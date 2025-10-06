Dietro la nuova epidemia di HIV cos'è il Bluetoothing | Si scambiano il sangue non solo gli aghi

Le isole Fiji stanno affrontando una grave epidemia di HIV, con migliaia di nuovi casi ogni anno. Tra le cause, la trasmissione per via ematica dovuta allo scambio di siringhe tra le persone tossicodipendenti e una nuova allarmante pratica, il "Bluetoothing" o "hotspotting". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dietro la nuova epidemia di HIV, cos'è il Bluetoothing: "Si scambiano il sangue, non solo gli aghi" - Le isole Fiji stanno affrontando una grave epidemia di HIV, con migliaia di nuovi casi ogni anno.

