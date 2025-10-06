Diego Basso Plays Queen 2025 | la tournée rock sinfonica con la chitarra di Stef Burns al Geox

Sabato 11 ottobre 2025 al Gran Teatro Geox di Padova farà tappa la nuova tournée italiana di Diego Basso Plays Queen, progetto ideato e diretto dal Maestro Diego Basso, che con le sue straordinarie sfumature della musica pop e sinfonica attraversa i brani immortali di Freddie Mercury, Brian May e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it