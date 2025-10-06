Diego Basso Plays Queen 2025 | la tournée rock sinfonica con la chitarra di Stef Burns al Geox
Sabato 11 ottobre 2025 al Gran Teatro Geox di Padova farà tappa la nuova tournée italiana di Diego Basso Plays Queen, progetto ideato e diretto dal Maestro Diego Basso, che con le sue straordinarie sfumature della musica pop e sinfonica attraversa i brani immortali di Freddie Mercury, Brian May e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: diego - basso
La Rocca dei Tempesta ospita l'omaggio a Ennio Morricone del Maestro Diego Basso
? Diego Basso Plays Queen 2025: il rock sinfonico conquista i teatri italiani
#Tribute Band #Live: Diego Basso plays Queen #oggi #5ottobre a #Roma #Queen #QueenBand #DiegoBasso - ULTIMI BIGLIETTI E #INFO QUI: https://noteprogressive.horizonsradio.it/2024/07/31/tribute-band-live-queen/… - X Vai su X
TicketOne. . Il Maestro Diego Basso, l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e le voci di Art Voice Academy portano sul palco capolavori immortali come Bohemian Rhapsody, We Will Rock You e The Show Must Go On. Special guest: Stef Burns, storico chita Vai su Facebook
Diego Basso Plays Queen 2025: la tournée rock sinfonica con la chitarra di Stef Burns al Geox - Con più di due ore di musica, Diego Basso Plays Queen ripercorrerà i grandi successi della band, dagli inni rock come Hammer To Fall, We Will Rock You, I Want It All, alle ballad Love Of My Life, ... padovaoggi.it scrive
Diego Basso Plays Queen 2025 la tournée rock sinfonica con la chitarra di Stef Burn - Diego Basso Plays Queen 2025 la tournée rock sinfonica con la chitarra di Stef Burn ... Da politicamentecorretto.com