Die My Love | Le intense immagini del trailer ufficiale

Universalmovies.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MUBI ha svelato il trailer ufficiale di Die My Love, il nuovo intenso dramma diretto da Lynne Ramsay, interpretato dalla fantastica coppia Robert Pattinson e Jennifer Lawrence. Presentato in occasione della scorsa edizione del Festival di Cannes, e prossimo a passare in rassegna alla Festa del Cinema di Roma nella sezione “Best of”, il nuovo intenso film di Lynne Ramsay si è mostrato quest’oggi attraverso un trailer sensazionale, che offre tra l’altro un assaggio della performance straordinaria di una Jennifer Lawrence in odore di nomination agli Oscar. Guardate qui il trailer di Die My Love La trama del film Die My Love. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

