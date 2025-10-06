Mariangela Fontanesi, dirigente scolastica del Filippo Re, dopo la nomina di Daniele Cottafavi a provveditore è anche reggente del liceo Matilde di Canossa. Le priorità? "L’impegno, un obiettivo, è il benessere di tutta la comunità scolastica in tutte le sue componenti. Consapevole della responsabilità che mi è stata affidata, sarà un anno di grande impegno, operando in entrambi gli Istituti di cui ho la direzione" Due scuole complesse? "Il Liceo Canossa ha 1.500 studenti, diversi indirizzi e il liceo coreutico unico in Regione. Il Filippo Re ne ha 800, con percorsi diversificati. Al di là della complessità, vedo la bellezza delle due realtà: spero che l’esperienza maturata al Filippo Re possa essere valorizzata e condivisa, e che la ricchezza del Canossa diventi stimolo per nuove proposte progettuali". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Didattiche innovative per le nuove generazioni"