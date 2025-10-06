Dibattito La Nazione dagli studenti agli operai | Basta promesse qui per chiedere concretezza

Firenze, 6 ottobre 2025 - Dallo studente all'operaio. È un pubblico eterogeneo quello che compone la platea accorsa al dibattito 'Scegli con La Nazione', in corso al Palazzo dei Congressi. "Non me lo potevo certo perdere. Ero qui anche quando ci fu il confronto tra i sindaci", sorride Elda, nonna di tre nipoti. "Sono venuta per ascoltare dal vivo i tre candidati - aggiunge -. Non basta leggere i giornali e vedere i tg. Voglio vederli in carne e ossa per poterli giudicare meglio. Cosa voglio per la mia Toscana? Più sicurezza. Vivo a Firenze ed è tanto peggiorata. Una mia amica è stata scippata due volte in un anno.

