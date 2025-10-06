Diario di Santa Faustina | trama cast e dettagli del film su Tv2000

Il film biografico e spirituale del 2022, intitolato Il diario di Santa Faustina, offre un’interpretazione fedele e coinvolgente della vita della mistica polacca Suor Faustina Kowalska. Diretto da Michal Kondrat, il lungometraggio si concentra sulla nascita del culto della Divina Misericordia, ripercorrendo le esperienze straordinarie, le persecuzioni e la fede incrollabile di una donna che ha lasciato un’impronta significativa nella spiritualità del XX secolo. Attraverso questa narrazione, il film mette in evidenza i momenti cruciali della sua esistenza e il messaggio di speranza che ha trasmesso al mondo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Diario di Santa Faustina: trama, cast e dettagli del film su Tv2000

In questa notizia si parla di: diario - santa

#Docufilm | "Il diario di Santa Faustina" di Michal Kondrat con Kamila Kaminska Stasera #6ottobre in prima serata su #Tv2000 Canale 28 157 Sky Il racconto della vita di #SuorFaustinaKowalska, grande mistica e maestra di vita spirituale, le cui vision Vai su Facebook

#Docufilm | "Il diario di Santa Faustina" di Michal Kondrat con Kamila Kaminska Stasera #6ottobre in prima serata su #Tv2000 Canale 28 157 Sky Il racconto della vita di #SuorFaustinaKowalska, grande mistica e maestra di vita spirituale, le cui vision - X Vai su X

Il diario di Santa Faustina: trama, cast, finale, dove è girato il film in onda su Tv2000 - Il diario di Santa Faustina film con Kamila Kaminska, in onda su Tv2000: visioni, fede e la nascita del culto della Divina Misericordia. Secondo maridacaterini.it

Amore e Misericordia - Il Diario di Santa Faustina - Amore e Misericordia Il Diario di Santa Faustina, scheda del film di Michal Kondrat, con Kamila Kaminska, Maciej Malysa e Janusz Chabior, leggi la trama e la recensione, guarda il trailer, ecco quando ... Segnala comingsoon.it