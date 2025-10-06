Diagnosi UFFICIALE ginocchio ko | rischia di tornare nel 2026

Il trequartista si è infortunato all’inizio della partita persa per 4-1: oggi la risonanza Cattive notizie dalla risonanza magnetica a cui il calciatore si è sottoposto dopo la partita che è stato costretto ad abbandonare dopo appena 6?. L’infortunio è serio, tanto che si prevedono tempi lunghi per il recupero. (LaPresse) – Calciomercato.it Il Pescara perde uno dei suoi trequartisti nonché calciatori migliori, Giacomo Olzer. Uscito subito dal match contro la Sampdoria, disputatosi ieri al ‘Ferraris’ e perso 4-1 dagli abruzzesi, il 24enne di Rovereto ha effettuato una risonanza magnetica che ha evidenziato una distrazione del legamento crociato posteriore del ginocchio destro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

