Di Gregorio torna a blindare la porta i giornali applaudono il portiere | Una serata senza sbavature La sua pagella dopo Juve Milan
Di Gregorio è stato elogiato dalla Gazzetta per la sua prestazione contro il Milan, dimostrando sicurezza e un ottimo senso della posizione. La Juventus ha ritrovato nel match contro il Milan un Michele Di Gregorio estremamente solido tra i pali. Il portiere, che era stato oggetto di discussioni a inizio stagione per alcune prestazioni altalenanti, ha dimostrato di aver ritrovato la concentrazione e l’efficacia necessarie, contribuendo in modo significativo al risultato ottenuto contro i rossoneri. La Gazzetta dello Sport ha promosso la sua prestazione, definendola una “serata senza sbavature” e sottolineando l’ottima gestione dei pericoli da parte del numero uno bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: gregorio - torna
Torna la storica fiera di San Gregorio a Casacanditella
Dominate The Water: il campione Gregorio Paltrinieri torna a Mondello per celebrare la passione per il mare
Dominate The Water, torna a Mondello la gara di nuoto in acque libere con Gregorio Paltrinieri
Si torna subito in campo? ?ORTYGIA- San Gregorio? ? Domenica 5 Ottobre Ore 15:00 ?Casa dello Sport Lino Raglione Vai su Facebook
(TS) "Con il Milan torna Di Gregorio, possibile chance dal 1°minuto per Zhegrova" ? https://ow.ly/BwXK50X5owj - X Vai su X
Juventus: Perin torna in panchina, Di Gregorio titolare nel big match contro il Milan - Juventus: Perin torna in panchina, Di Gregorio titolare nel big match contro il Milan Dopo il debutto da titolare contro il Villarreal, Mattia Perin è pronto a fare ritorno in panchina. Da tuttojuve.com
Tudor conferma Di Gregorio nonostante le critiche: nessun cambio in porta - Non una delle settimane più semplici per Michele Di Gregorio, protagonista di alcune sbavature nelle partite contro Inter e Borussia Dortmund che gli stanno costando qualche critica da parte del tifo ... Come scrive sportmediaset.mediaset.it