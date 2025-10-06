Di Gregorio torna a blindare la porta i giornali applaudono il portiere | Una serata senza sbavature La sua pagella dopo Juve Milan

Di Gregorio è stato elogiato dalla Gazzetta per la sua prestazione contro il Milan, dimostrando sicurezza e un ottimo senso della posizione. La Juventus ha ritrovato nel match contro il Milan un Michele Di Gregorio estremamente solido tra i pali. Il portiere, che era stato oggetto di discussioni a inizio stagione per alcune prestazioni altalenanti, ha dimostrato di aver ritrovato la concentrazione e l’efficacia necessarie, contribuendo in modo significativo al risultato ottenuto contro i rossoneri. La Gazzetta dello Sport ha promosso la sua prestazione, definendola una “serata senza sbavature” e sottolineando l’ottima gestione dei pericoli da parte del numero uno bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

