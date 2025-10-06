Di Gregorio suona la carica | il messaggio del portiere della Juventus dopo il deludente pareggio casalingo contro il Milan – FOTO
Di Gregorio suona la carica: il messaggio del portiere della Juventus dopo il deludente pareggio casalingo contro il Milan. Cosa ha scritto – FOTO. Niente recriminazioni, nessuna polemica. Solo la voglia di guardare avanti e di continuare a lavorare. Il giorno dopo il pareggio a reti bianche contro il Milan, è il portiere della Juventus, Michele Di Gregorio, a suonare la carica. Con un messaggio tanto breve quanto potente, affidato al suo profilo Instagram, l’estremo difensore ha indicato la strada da seguire. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michele Di Gregorio (@micheledigregorio16) Di Gregorio Juve: il messaggio del numero uno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
