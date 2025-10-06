Di Gregorio suona la carica | il messaggio del portiere della Juventus dopo il deludente pareggio casalingo contro il Milan – FOTO

Juventusnews24.com | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Di Gregorio suona la carica: il messaggio del portiere della Juventus dopo il deludente pareggio casalingo contro il Milan. Cosa ha scritto – FOTO. Niente recriminazioni, nessuna polemica. Solo la voglia di guardare avanti e di continuare a lavorare. Il giorno dopo il pareggio a reti bianche contro il  Milan, è il portiere della  Juventus,  Michele Di Gregorio, a suonare la carica. Con un messaggio tanto breve quanto potente, affidato al suo profilo  Instagram, l’estremo difensore ha indicato la strada da seguire. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michele Di Gregorio (@micheledigregorio16) Di Gregorio Juve: il messaggio del numero uno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

di gregorio suona la carica il messaggio del portiere della juventus dopo il deludente pareggio casalingo contro il milan 8211 foto

© Juventusnews24.com - Di Gregorio suona la carica: il messaggio del portiere della Juventus dopo il deludente pareggio casalingo contro il Milan – FOTO

In questa notizia si parla di: gregorio - suona

Di Gregorio suona la carica dopo Atalanta Juve: nel messaggio del portiere anche una promessa ai tifosi in vista dell’esordio col Parma – FOTO

Juve, Vlahovic suona la carica dopo la sconfitta contro l'Udinese: il messaggio - Sulla via del rientro in vista della sfida contro l'Hellas Verona, l'attaccante serbo è tornato sulla sconfitta dei ... Lo riporta corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Gregorio Suona Carica Messaggio