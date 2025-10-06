Inter News 24 Le parole di Antonio Di Gennaro, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo la vittoria in Serie A. Tutti i dettagli in merito. Antonio Di Gennaro ha parlato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, dell’ultimo turno di Serie A e della vittoria dell’ Inter. L’INTER STA ARRIVANDO – E’ la più forte del campionato. Fisicamente è diversa dall’anno scorso, si diverte. E poi hanno un attacco molto forte, perché sono arrivati Bonny ed Esposito. Ho rivisto tutti con la Cremonese, è una squadra forte, una voglia e una cattiveria come un tempo. Sul 4-0 ho visto Lautaro riprendere un pallone con una cattiveria mostruosa. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Di Gennaro: «L’Inter è la più forte del campionato, Chivu ha dato un input diverso. Ora contro la Roma…»