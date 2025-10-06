Di Gennaro | L’Inter è la più forte del campionato Chivu ha dato un input diverso Ora contro la Roma…
Inter News 24 Le parole di Antonio Di Gennaro, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo la vittoria in Serie A. Tutti i dettagli in merito. Antonio Di Gennaro ha parlato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, dell’ultimo turno di Serie A e della vittoria dell’ Inter. L’INTER STA ARRIVANDO – E’ la più forte del campionato. Fisicamente è diversa dall’anno scorso, si diverte. E poi hanno un attacco molto forte, perché sono arrivati Bonny ed Esposito. Ho rivisto tutti con la Cremonese, è una squadra forte, una voglia e una cattiveria come un tempo. Sul 4-0 ho visto Lautaro riprendere un pallone con una cattiveria mostruosa. 🔗 Leggi su Internews24.com
