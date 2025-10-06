Di fronte alla minaccia dei droni l’UE eleva il ruolo dei ministri della Difesa

Roma, 6 ottobre 2025 – Le incursioni con droni hanno spinto i leader europei riuniti in Danimarca a confrontarsi con la vulnerabilità del fianco orientale dell’Unione europea, con i ministri della Difesa ora destinati a giocare un ruolo più centrale nella definizione della sicurezza collettiva. Una discussione di quattro ore sulla difesa, mercoledì, ha lasciato poco spazio ai leader dell’UE per affrontare altre questioni urgenti – come il modo di trasformare gli asset russi congelati in prestiti per l’Ucraina e come far avanzare la candidatura di Kyiv all’ingresso nell’Unione. Ma i leader hanno lasciato il castello di Christiansborg con una percezione più chiara delle minacce comuni alla sicurezza, secondo quanto riferito a Euractiv. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

