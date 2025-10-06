Di che razza è Cane Tre il cane guida della detective Blanca nella nuova stagione della fiction Rai

Fanpage.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella nuova stagione di Blanca l'amatissimo cane guida Linneo ha lasciato il posto a “Cane Tre”, interpretato da Ronda, una Border Collie dal pelo ruvido. Ecco chi è davvero il nuovo cane della detective. 🔗 Leggi su Fanpage.it

