Di Canio | Inter più motivata De Bruyne è stratosferico ma Conte deve equilibrare il Napoli

Nel corso di Sky Calcio Club, Paolo Di Canio ha . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Di Canio: “Inter più motivata, De Bruyne è stratosferico ma Conte deve equilibrare il Napoli”

In questa notizia si parla di: canio - inter

Paolo Di Canio fa a pezzi l'Inter di Chivu: "Si dice... cogl***"

De Canio torna sullo Scudetto 2024/25: «Napoli in crescita, ma lo ha perso l’Inter». Le parole del tecnico

Di Canio convinto: «Scudetto? Lo ha perso l’Inter! Napoli più solido»

SKY - Di Canio: "L'Inter avrà motivazioni in più, De Bruyne? E' un giocatore stratosferico" https://ift.tt/noXq6L4 - X Vai su X

Mourinho: “Di Canio? Sarà felice perché ho perso, ma lo saluto. Con l'Inter qui abbiamo giocato nel 2010 una partita simile, giocavamo per il pareggio a differenza di stasera. Ma quello è stato un passo gigante per vincere la Champions. Era un Chelsea fortiss Vai su Facebook

Di Canio dà i voti: "Napoli favorito. Inter e Milan lo rincorrono. Como, sei bello" - Per il Napoli vale quello che dicevo un tempo per l’Inter: non cambi staff tecnico, ti ... Scrive gazzetta.it

Di Canio traccia la griglia: "Napoli favorito, dietro Inter e Milan. Juve quarta, ma con Tonali..." - Per analizzare il prossimo campionato La Gazzetta dello Sport ha intervistato l'ex centrocampista e oggi opinionista Paolo Di Canio: "Che campionato mi aspetto? Secondo tuttomercatoweb.com