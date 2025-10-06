Di Canio | Fofana sembrava inadeguato Con Modric è cambiato tutto

Pianetamilan.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paolo Di Canio, ex calciatore (che ha anche militato per i rossoneri durante la sua carriera), ha parlato a 'Sky Sport' dell'apporto di Youssouf Fofana al Milan da quando è arrivato Luka Modric. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

di canio fofana sembrava inadeguato con modric 232 cambiato tutto

© Pianetamilan.it - Di Canio: “Fofana sembrava inadeguato. Con Modric è cambiato tutto”

In questa notizia si parla di: canio - fofana

canio fofana sembrava inadeguatoDi Canio: “Fofana sembrava inadeguato. Con Modric è cambiato tutto” - Paolo Di Canio, ex calciatore (che ha anche militato per i rossoneri durante la sua carriera), ha parlato a 'Sky Sport' dell'apporto di Youssouf Fofana al Milan da quando è arrivato Luka Modric ... Da msn.com

canio fofana sembrava inadeguatoDi Canio: "Fofana sembrava inadeguato, ma ora con Modric e la nuova organizzazione difensiva..." - Paolo Di Canio, ex attaccante, tra le altre, anche del Milan, ha parlato così a Sky della crescita di Youssouf Fofana rispetto alla scorsa stagione: "Fofana sembrava inadeguato, ... Scrive milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Canio Fofana Sembrava Inadeguato