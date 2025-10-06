Inter News 24 Di Canio, ex attaccante, ha analizzato attentamente il lavoro svolto dal tecnico rumeno: meno leziosità e più aggressività nel gioco dei nerazzurri. Negli studi di Sky Calcio Club, Paolo Di Canio ha espresso il proprio giudizio sull’ Inter di Cristian Chivu dopo la netta vittoria contro la Cremonese. L’ex attaccante ha sottolineato come la squadra abbia ritrovato intensità, ritmo e determinazione, elementi che erano mancati nelle ultime stagioni. Secondo Di Canio, il tecnico rumeno ha imposto un calcio più diretto e veloce, riducendo la ricerca del gesto tecnico fine a sé stesso e puntando invece su aggressività e verticalità. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Di Canio elogia Chivu e la sua crescita con i nerazzurri: «Ha restituito intensità e fame alla squadra»