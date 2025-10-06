Devo dirti una cosa terribile Confidenza choc e il Grande Fratello corre ai ripari | ma la censura non basta

La prova settimanale del Grande Fratello ha messo a dura prova la tenuta emotiva dei concorrenti, scatenando tensioni che si sono trasformate in veri e propri scontri. Nella giornata di ieri, infatti, due inquilini della casa più spiata d’Italia sono arrivati a un confronto durissimo, con urla e accuse reciproche che hanno lasciato attoniti gli altri partecipanti. Tutto è cominciato durante la preparazione della prova, quando uno scambio di battute è degenerato fino a diventare un litigio aperto, tanto che gli altri concorrenti sono intervenuti per evitare che la situazione peggiorasse. Dopo la lite, lui ha cercato un chiarimento, ma la sua interlocutrice non sembrava affatto pronta ad ascoltarlo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it