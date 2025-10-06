Detriti domani la rimozione Danni al tetto e a una parete L’evento elettorale trasloca

Dopo l’ondata emotiva di ieri, oggi è un’estrema riservatezza ad improntare i commenti del Pd di Montepulciano. Si ha la netta impressione che i contatti con gli inquirenti siano intensi e che dunque la raccomandazione a ‘non parlare’ possa essere utile al fine delle indagini, rimanendo sempre plausibile l’ipotesi di un gesto volontario. Come preannunciato, è stata intanto confermata l’iniziativa di chiusura della campagna elettorale che si sarebbe dovuta tenere venerdì sera nella grande sala al piano terra della Casa del Popolo di Abbadia; nuova sede il ristorante "Da Renato", a Montepulciano Stazione, ospite il già annunciato ex-ministro Roberto Speranza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

