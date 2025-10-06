Detenuto va in permesso per due giorni e poi sparisce | fermato dopo 4 mesi

Lanazione.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 6 ottobre 2025 – Un evaso dal carcere di Prato, un 53enne della Bosnia, è stato scoperto grazie ai documenti falsi a un posto di controllo della polizia a Firenze. L'uomo era detenuto per reati contro il patrimonio ed aveva beneficiato di un permesso premio per due giorni ma poi dal 12 giugno non ha fatto più ritorno nel penitenziario. Il 2 ottobre il personale del Reparto Prevenzione Crimine Toscana durante un controllo in lungarno del Pignone ha fermato un'auto con quattro persone. Gli agenti hanno notato che la carta d'identità e la patente del conducente, presentavano caratteristiche di fabbricazione e sicurezza diverse da quelle previste. 🔗 Leggi su Lanazione.it

detenuto va in permesso per due giorni e poi sparisce fermato dopo 4 mesi

© Lanazione.it - Detenuto va in permesso per due giorni e poi sparisce: fermato dopo 4 mesi

In questa notizia si parla di: detenuto - permesso

Detenuto rientra in carcere dopo un permesso: al controllo espelle ovuli di cocaina e hashish che aveva ingerito

Un altro detenuto in fuga dal carcere di Bollate: 55enne non rientra in cella alla scadenza del permesso

Detenuto in permesso premio sorpreso con 7 etti di "roba"

detenuto permesso due giorniEvade durante un permesso premio dal carcere di Prato, fermato e arrestato a Firenze - Nella mattinata di giovedì (2 ottobre) il Reparto prevenzione crimine Toscana durante un posto di contro ... Segnala msn.com

Carceri: Alba, due agenti aggrediti da detenuto - Due agenti di polizia penitenziaria in servizio nel carcere di Alba (Cuneo) sono stati aggrediti da un detenuto. Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Detenuto Permesso Due Giorni