Detenuto va in permesso per due giorni e poi sparisce | fermato dopo 4 mesi
Firenze, 6 ottobre 2025 – Un evaso dal carcere di Prato, un 53enne della Bosnia, è stato scoperto grazie ai documenti falsi a un posto di controllo della polizia a Firenze. L'uomo era detenuto per reati contro il patrimonio ed aveva beneficiato di un permesso premio per due giorni ma poi dal 12 giugno non ha fatto più ritorno nel penitenziario. Il 2 ottobre il personale del Reparto Prevenzione Crimine Toscana durante un controllo in lungarno del Pignone ha fermato un'auto con quattro persone. Gli agenti hanno notato che la carta d'identità e la patente del conducente, presentavano caratteristiche di fabbricazione e sicurezza diverse da quelle previste. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: detenuto - permesso
