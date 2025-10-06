destinazioni alternative 2025

Il turismo di massa ha raggiunto un punto di saturazione senza precedenti. Nel 2024, l’Europa ha registrato numeri turistici da record, con arrivi stranieri che hanno superato le cifre del 2019, con un incremento annuale del 12% dal 2023. Eppure, proprio mentre i grandi flussi turistici si intensificano, sta emergendo una tendenza silenziosa che potrebbe rivoluzionare il modo in cui viaggiamo: l’ascesa delle destinazioni alternative, meglio conosciute come “dupe destinations”. Questo fenomeno rappresenta molto più di una semplice moda passeggera. È la risposta organica di viaggiatori consapevoli che cercano autenticità, sostenibilità economica e un rapporto più equilibrato con i luoghi che visitano. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

