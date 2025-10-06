derby medicina fossatone successo e vetta

Una zampata di Ferretti a dieci dalla fine ha consentito al Medicina Fossatone di Fulvio Assirelli di aggiudicarsi l’atteso derby contro il Mezzolara di Nicola Zecchi e di issarsi così in vetta del girone B seppur a pari-merito con il Castenaso di Fabio Rizzo (sconfitto 3-0 dall’ex Spal nell’anticipo di sabato), con il Futball Cava Ronco e con il Sant’Agostino dell’allenatore bolognese Massimiliano Biagi. Per il team budriese – indicato come principale competitor dell’Ars et Labor Ferrara (ex Spal) – si tratta invece del secondo ko consecutivo dopo quello rimediato sette giorni fa, tra le mura amiche, contro il Massa Lombarda. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

