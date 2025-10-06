Derby di corto-Muso! Darderi sbaglia nel tie break e reagisce così

Derby azzurro ai sedicesimi di finale dell'Atp di Shanghai: Lorenzo Musetti chiude in due set (7-5 7-6) contro Luciano Darderi, guadagnandosi gli ottavi contro Auger-Aliassime. Nonostante il testa a testa nel secondo set, Lorenzo si impone al tie break per 6-1. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

