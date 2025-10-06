Derby di corto-Muso! Darderi sbaglia nel tie break e reagisce così
Derby azzurro ai sedicesimi di finale dell'Atp di Shanghai: Lorenzo Musetti chiude in due set (7-5 7-6) contro Luciano Darderi, guadagnandosi gli ottavi contro Auger-Aliassime. Nonostante il testa a testa nel secondo set, Lorenzo si impone al tie break per 6-1. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: derby - corto
Tanti minuti con le Nazionali, precisamente 1565, e l’Inter ne esce spremuta! I nerazzurri che sono stati impegnati con i match internazionali delle squadre dei rispettivi paesi tornano con il fiato corto? Chivu, in vista del Derby d’Italia, oltre che sulla tattica di Vai su Facebook
Aon di Genova, brillano Darderi e Monteiro. Avanti nel derby azzurro ai quarti Travaglia e Bondioli - Alla Valletta Cambiaso solo posti in piedi nel secondo match da prima serata con Darderi protagonista, che manda a casa DmitryPopko con un veloce 6- Segnala ilsecoloxix.it