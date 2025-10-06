Derby Atp Shanghai | Musetti agli ottavi Darderi battuto in due set 7-5 7-6
Il derby azzurro di Shanghai vede vincente Lorenzo Musetti. Il carrarino finisce dritto agli ottavi di finale battendo in due set Luciano Darderi, con il punteggio di 7-5, 7-6 in oltre due ore di gioco. Lucido Musetti per tutto il match, mentre Darderi ha avuto qualche sbavatura. I due hanno però realizzato una partita eccezionale sul cemento. «Bel derby, passi avanti per Torino». «Prima di entrare in campo sapevo che sarebbe stata difficile. Giocare contro un amico è sempre particolare. E’ stato un match duro. Lui mi ha sorpreso e ha servito veramente bene e ha giocato una bella partita: ho dovuto alzare il mio livello e sono soddisfatto di quanto fatto», ha commentato Musetti. 🔗 Leggi su Open.online
