Derby Atp Shanghai | Musetti agli ottavi Darderi battuto in due set 7-5 7-6

Open.online | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il derby azzurro di  Shanghai  vede vincente Lorenzo Musetti. Il carrarino finisce dritto agli ottavi di finale battendo in due set Luciano   Darderi, con il punteggio di  7-5, 7-6  in oltre due ore di gioco. Lucido Musetti per tutto il match, mentre Darderi ha avuto qualche sbavatura. I due hanno però realizzato una partita eccezionale sul cemento. «Bel derby, passi avanti per Torino». «Prima di entrare in campo sapevo che sarebbe stata difficile. Giocare contro un amico è sempre particolare. E’ stato un match duro. Lui mi ha sorpreso e ha servito veramente bene e ha giocato una bella partita: ho dovuto alzare il mio livello e sono soddisfatto di quanto fatto», ha commentato Musetti. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: derby - shanghai

Atp 1000 Shanghai, avanti Musetti: Comesana battuto in due set (6-4, 6-0). Al terzo turno derby con Darderi

Luciano Darderi batte Bu a Shanghai e si regala il derby con Lorenzo Musetti al terzo turno

A Shanghai buon esordio Sinner, derby Musetti-Darderi al 3° turno

derby atp shanghai musettiMusetti-Darderi: highlights Atp Shanghai - Il carrarino raggiunge gli ottavi di finale grazie al successo in due set su Luciano Darderi, battuto con il punteggio di 7- Da sport.sky.it

derby atp shanghai musettiLorenzo Musetti spiega quanto è duro l’ATP Shanghai: “Dopo 40 minuti ti sembra di aver fatto la doccia” - Una partita intensa, vinta sul filo da Musetti che in Cina sa di avere una chance notevolissima per scalare il ranking della classifica, le prospettive potrebbero essere clamorose. fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Derby Atp Shanghai Musetti