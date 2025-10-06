Deposito scorie la Provincia ricorre al Tar | Serve chiarezza sui criteri di selezione dei siti idonei

Viterbotoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È attesa a giorni la sentenza del Tar sul ricorso presentato dalla Provincia di Viterbo contro la Sogin in merito alla procedura di individuazione dei siti idonei per la realizzazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi.Palazzo Gentili aveva infatti presentato un’istanza di accesso. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

