Demon slayer è pronto a superare il record di incassi di crouching tiger hidden dragon

il record storico di un film d’animazione internazionale si avvicina. Per la prima volta in oltre venticinque anni, un’opera cinematografica di origine giapponese sta per superare una delle più longeve e prestigiose performance del cinema mondiale. Si tratta di un film d’animazione che sta conquistando il pubblico globale, segnando un’importante svolta nel panorama culturale e commerciale dell’industria cinematografica. le performance al box office di demon slayer: infinity castle. dati finanziari e trend attuali. Demon Slayer: Infinity Castle ha già raggiunto un incasso di circa $124,6 milioni negli Stati Uniti, avvicinandosi rapidamente al record stabilito nel 2000 da Crouching Tiger, Hidden Dragon, che aveva totalizzato oltre $128,5 milioni. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

