Ospite della sfilata Primavera-estate 2026 di Coperni, la catante e attrice americana ha sfoggiato i curiosi cargo-collant realizzati proprio dal brand per la stagione autunnale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Demi Lovato alle sfilate di Parigi indossa l'accessorio che non avevamo considerato: i collant con le tasche

In questa notizia si parla di: demi - lovato

Demi Lovato torna con il singolo Fast, fuori anche il video

Fast, testo e significato del nuovo singolo di Demi Lovato

Demi lovato sorprende al concerto dei jonas brothers e canta camp rock

No, purtroppo non sarà nel cast! Demi Lovato, per la prima volta sul set di registrazioni di 'Camp Rock 3', sarà una produttrice esecutiva. Il film debutta nel 2026 #poptimebra

Parigi Fashion Week: Naomi e Herzigova in passerella da Sacai, Demi Lovato in prima fila da Coperni - Lo show di Sacai alla settimana della moda di Parigi ha visto sfilare grandi top in passerella e ogni pezzo è una piccola opera d'arte ma per la quotidianità. Si legge su corriere.it