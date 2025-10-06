Del Piero | Tudor non ha le idee chiare in attacco Manca identità oggi non c' è una punta adatta alla Juventus

La Juventus ha chiuso con un pareggio per 0-0 la super-sfida della 6ª giornata della Serie A 20252026 contro il Milan. Una gara con poche occasioni offensive in cui l'attacco bianconero si è lentamente spento con il passare dei minuti nonostante l'ingresso in campo di tutte e tre le prime punte a disposizione di Igor Tudor. E dagli studi di Sky Sport Alessandro Del Piero, ex bandiera e capitano della Juventus

Del Piero e la mentalità vincente raccontata da Tudor: «Ecco cosa faceva quando perdeva anche solo la partitella in allenamento!». Dentro allo stile Juventus del Capitano

Tudor dice basta ai paragoni tra Yildiz e Del Piero: “Non va a dormire la notte pensando a queste cose”

Yildiz Del Piero, Tudor parla così del paragone tra i due numeri dieci: «Discorsi che vengono solo da fuori». Poi parla del suo impiego per domani

Del Piero mette da parte il cuore, dice la cruda verità su Tudor e la Juve: una sfilza di difetti - L'ex calciatore mette in controluce i bianconeri: "È una coperta corta.

Del Piero sulle punte della Juve: "Non c'è un giocatore adatto, Tudor non ha le idee chiare" - Alessandro Del Piero ha preso parola in qualità di ospite al Club di Sky per analizzare il match tra Juventus e Milan che ha completato il quadro della sesta giornata di Serie A.