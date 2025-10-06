Del Piero non ha dubbi | L’Inter è la miglior squadra in Serie A! C’è una cosa che ripeto da 3 anni anche se Bergomi si inc***a

Inter News 24 L’ex attaccante e capitano della Juventus, Alessandro Del Piero, analizza la rosa a disposizione di Chivu all’Inter: le sue parole. Alessandro Del Piero non ha dubbi: l’ Inter è ancora la squadra più forte d’Italia. Parlando a Sky Calcio Club, l’ex attaccante della Juventus ha elogiato la qualità della squadra allenata da Cristian Chivu, sottolineando la forza del centrocampo, della difesa e dell’attacco. L’ex campiono del Mondo con l’Italia nel 2006 ha messo in evidenza come i nerazzurri possiedano una rosa esperta e completa, in grado di affrontare ogni competizione con solidità. 🔗 Leggi su Internews24.com

