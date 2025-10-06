Del Piero esalta De Bruyne | E’ un giocatore straordinario

Ilnapolista.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso di ‘Sky Calcio Club’, è intervenuto l’ex capitano della Juventus Alessandro Del Piero  che ha difeso De Bruyne «Appena non fanno gol o assist si dice cosa è successo. E’ uno di quelli che consideriamo a fine carriera solo perché lasciano una grande squadra, ma stanno bene, si sanno gestire, sposano la sfida con motivazioni altissime perché va in una squadra che ha appena vinto. E’ un giocatore straordinario». Poi dopo il pareggio della Juve col Milan di questa sera fa un elenco degli errori dei bianconeri «La Juve ha fatto 5 pareggi di fila, molti arrivati in modo rocambolesco, ma anche la vittoria con l’Inter è arrivata in modo rocambolesco» Chi è più adatto a giocare là davanti nella Juventus? «Non c’è un giocatore adatto in questo momento. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

del piero esalta de bruyne e8217 un giocatore straordinario

© Ilnapolista.it - Del Piero esalta De Bruyne: «E’ un giocatore straordinario»

In questa notizia si parla di: piero - esalta

Capello esalta Yildiz: «È un simbolo come lo è stato Del Piero. La Juventus ora se lo goda finché può perchè in futuro…»

piero esalta de bruyneDel Piero contro le critiche a De Bruyne: “Straordinario! Sta bene ed ha grandi motivazioni” - Nel corso di 'Sky Calcio Club', è intervenuto l'ex capitano della Juventus Alessandro Del Piero: "De Bruyne? Riporta tuttonapoli.net

Napoli, Conte esalta De Bruyne: "Vede cose che gli altri non vedono" - I gol di De Bruyne, Hojlund e Beukema regalano a Conte la terza vittoria consecutiva in campionato. Riporta corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Piero Esalta De Bruyne