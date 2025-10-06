Nel corso di ‘Sky Calcio Club’, è intervenuto l’ex capitano della Juventus Alessandro Del Piero che ha difeso De Bruyne «Appena non fanno gol o assist si dice cosa è successo. E’ uno di quelli che consideriamo a fine carriera solo perché lasciano una grande squadra, ma stanno bene, si sanno gestire, sposano la sfida con motivazioni altissime perché va in una squadra che ha appena vinto. E’ un giocatore straordinario». Poi dopo il pareggio della Juve col Milan di questa sera fa un elenco degli errori dei bianconeri «La Juve ha fatto 5 pareggi di fila, molti arrivati in modo rocambolesco, ma anche la vittoria con l’Inter è arrivata in modo rocambolesco» Chi è più adatto a giocare là davanti nella Juventus? «Non c’è un giocatore adatto in questo momento. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Del Piero esalta De Bruyne: «E’ un giocatore straordinario»