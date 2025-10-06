Deep dark | trama cast e curiosità sul film in onda su Rai 4

Il film horror del 2023 intitolato The Deep Dark – Discesa nell’abisso rappresenta un esempio di cinema che combina tensione psicologica, elementi lovecraftiani e un’ambientazione storica realistica. Diretto dal regista francese Mathieu Turi, il film si distingue per la sua ripresa in location autentiche e per un impiego minimo di effetti digitali, creando così un’atmosfera oppressiva e credibile. Questa produzione si rivolge agli appassionati di horror claustrofobico e di narrazioni che sfruttano l’ambientazione sotterranea come elemento centrale. regia, produzione e interpreti principali di The Deep Dark. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Deep dark: trama, cast e curiosità sul film in onda su Rai 4

In questa notizia si parla di: deep - dark

Dal 29 settembre parte su Rai4 un ciclo da brivido ricco di prime visioni cinematografiche: Vermin, The Deep Dark, Quicksand sono solo alcuni dei titoli. Tutti i dettagli nell'articolo. Vai su Facebook

Serie tv, Show e Film su NOW! - Hugues Anglade, leggi la trama e la recensione, guarda il trailer, ecco quando, come e dove vedere il Film al ... Si legge su comingsoon.it

The Deep Dark: Discesa nell'Abisso News - The Deep Dark: Discesa nell'Abisso news anticipazioni gossip curiosità rumors segreti box office spettatori incassi interviste speciali backstage clip recensioni cinema americano italiano in uscita ... Segnala comingsoon.it