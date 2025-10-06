Dedicata a Giulia Tramontano la nuova sala da allattamento al Tribunale di Napoli

Inaugurata al Tribunale di Napoli la sala per l'allattamento: è dedicata a Giulia Tramontano, vittima di femminicidio: uccisa a 29 anni mentre era incinta di 7 mesi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Chiara Tramontano, 'mia sorella Giulia è parte di me' - Il libro è nato "perché parlando con mio fratello mi rendevo conto che spesso avevo un ricordo diverso dei giorni passati a Senago, di quando Giulia è stata ritrovata. Come scrive ansa.it

Impagnatiello, condannata la cognata: l'auto per l'omicidio e il passaggio di proprietà. Ecco perché la donna dovrà risarcire la famiglia di Giulia - A più di due anni dall'omicidio di Giulia Tramontano, il Tribunale civile di Milano ha emesso una nuova sentenza collegata al caso: Laura Ciuladaite, moglie di Omar Impagnatiello e cognata di ... Si legge su ilmessaggero.it