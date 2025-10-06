Decide un gol di Gigli | vittoria e secondo posto per i senzatesta Il Matelica resta in dieci l’Osimana non fa sconti
OSIMANA 1 MATELICA 0 OSIMANA: Cingolani, Falcioni, Pagliarini, Ercoli, Pigini, Marchesini (45’ st Balì), Fermani, Olivera (25’ st Manini), Gigli (39’ st Modesti), Mafei, Alessandroni. Panchina: Verdini, Rivellini, Cantarini, Caruso, De Angelis, Taborro. All. Labriola. MATELICA: Ginestra, Uncini, Bucari, D’Angelo (39’ st D’Errico), Tomas, Sanchez, Mengani E. (20’ st Giuli) Mengani N. (23’ st Bartolotta), Allegretti (1’ st Merli), Pedrini, Cornero. Panchina: Falzetti, Sfasciabasti, Bianchi, Polli, Carsetti. All. Ciattaglia. Arbitro: Caporaletti di Macerata. Rete: 46’ pt Gigli. Note: espulso Sanchez al 39’ pt per doppia ammonizione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Una rete di testa nei minuti di recupero del primo tempo decide il match, con i biancorossi di Ciattaglia in 10 dal 38' per l'espulsione di Sanchez. Mafei si è visto negare un gol fantasma a inizio ripresa USD Osimana S.S. Matelica
