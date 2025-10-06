Debutto nella Divisione regionale 1 maschile Gea grande prova di carattere con la Juve
Inizia con una bella vittoria esterna il cammino della Gea Grosseto nel campionato di Divisione regionale 1. I ragazzi di Silvio Andreozzi, nell’anticipo del primo turno di campionato sul difficile campo di una neo retrocessa, si sono aggiudicati una battaglia appassionante di 45 minuti sul parquet della Juve Pontedera, sfiorando i cento punti (99-93 il finale), a dimostrazione di un’invidiabile condizione di forma, anche se hanno concesso un po’ troppo in fase difensiva, mentre non sono stati precisi nei tiri da lontano con un misero 20,4%. Furi e compagni hanno chiuso in vantaggio i primi tre quarti, conservando sostanzialmente i tre punti accumulati nei primi dieci minuti, nei quali hanno sofferto la fisicità dei pisani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
