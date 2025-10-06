Debutta l' 11ª edizione del MIA Mercato Internazionale Audiovisivo | nuova identità e oltre 100 progetti internazionazionali

Comingsoon.it | 6 ott 2025

Business, dibattiti e confronto tra i principali player internazionali dell'industria dell'audiovisivo. Il MIA di Roma è un punto di riferimento per l’ecosistema globale della produzione di cinema, serie e documentari. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

© Comingsoon.it - Debutta l'11ª edizione del MIA (Mercato Internazionale Audiovisivo): nuova identità e oltre 100 progetti internazionazionali

