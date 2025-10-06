De Poli | A Padova una serata per sostenere la ricerca sui tumori femminili

“Venerdì scorso ho partecipato, su invito della Delegazione di Padova della Fondazione Veronesi, alla Charity Dinner che si è tenuta al Caffè Pedrocchi di Padova. È stato un momento importante per sostenere la ricerca scientifica sui tumori femminili. Tutti i fondi raccolti durante la serata sono stati devoluti a questa causa fondamentale, che mira a fare la differenza nella vita di tante donne”. Con queste parole il senatore Antonio De Poli ha commentato la partecipazione all’evento benefico organizzato dalla Fondazione Umberto Veronesi, sottolineando il valore della solidarietà e dell’impegno concreto a favore della ricerca. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

